Заседание по делу против Нетаньяху перенесли из-за коронавируса

Число зараженных COVID-19 в Израиле достигло 200

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Начало слушаний по делам о коррупции, фигурантом которых является премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, перенесли на май, сообщает Times of Israel.

Слушания должны были начаться 17 марта, теперь они состоятся 24 мая.

Накануне министр юстиции Амир Охана объявил о переходе судебной системы страны на работу в режиме чрезвычайной ситуации на ближайшие 24 часа с возможностью продления. Таким образом, рассмотрение дел практически замораживается, слушания будут проходить только по срочным делам. Решение принято, чтобы помешать распространению коронавируса в стране.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 200 человек, сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные Минздрава страны. Среди них два человека находятся в тяжелом состоянии, у 178 - легкие симптомы, характерные для вируса.

Еще четыре человека выздоровели, прошли тест, который показал отрицательные результаты, и отправились домой.

В Израиле с 15 марта также закрываются кафе, бары, магазины и развлекательные центры. Исключение составят супермаркеты, аптеки и АЗС. Все въезжающие в страну люди должны соблюсти 14-дневный карантин.

Суть обвинений

В январе генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит передал обвинительное заключение в отношении Нетаньяху в суд. Мандельблит выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве еще в ноябре.

В рамках "дела 4000" Нетаньяху подозревают в том, что он оказывал содействие держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на публикации о нем в положительном ключе. Это дело считается самым серьезным из трех.

В рамках "дела 1000" Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги. В "деле 2000" речь идет о сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.