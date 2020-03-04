Партия Нетаньяху побеждает на третьих за год выборах в Израиле

Однако получить большинство сторонникам премьера, скорее всего, не удастся

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Блок правоцентристских партий во главе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху уверенно лидирует на парламентских выборах, получая 59 мест после обработки 92% голосов, у партии Нетаньяху "Ликуд" - 35 мест, сообщает Haaretz.

"Кахоль-Лаван" Бени Ганца идет вторым и получает 32 места, арабский "Объединенный список" - третий (15 мест).

В целом левоцентристский блок, по последним данным, может рассчитывать на 54 места, правоцентристы во главе с Нетаньяху - на 59 мандатов.

Однако, как отмечает издание, сторонникам израильского премьера не хватает как минимум двух мест для получения большинства в парламенте.

Израильская и збирательная комиссия сообщает, что окончательные результаты будут объявлены в среду вечером либо в четверг утром.

Третьи за год выборы в однопалатный парламент - Кнессет - проходили в Израиле в понедельник, 2 марта. Ранее израильские партии дважды не смогли договориться о формировании коалиционного правительства, в связи с чем и были объявлены новые выборы. Предыдущие выборы прошли 9 апреля и 17 сентября 2019 года.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в Кнессет президент Израиля поручает лидеру одной из партий формирование правительства. Правительство для начала работы должно получить доверие большинства членов Кнессета - то есть минимум 61 человека из 120.