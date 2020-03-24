Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:24

В полиции Алма-Аты отметили спад преступности из-за карантина

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Алма-Ате с 19 марта, когда город был закрыт на карантин, резко снизилось количество краж, в полицейских сводках преобладают бытовые конфликты, рассказала пресс-секретарь городского департамента полиции Салтанат Азирбек.

Пандемия коронавируса

"У нас 70% от общего количества преступлений - это кражи чужого имущества. Количество краж чужого имущества снизилось на 58%. Преступления, совершенные на улицах в общественных местах, уличная преступность - на 22%. Хищения, квартирные кражи и вовсе не имеют места быть, потому что все домочадцы сейчас дома, находятся по месту жительства и, как говорится, орудовать злоумышленникам не приходится", - объяснила она.

По данным полиции, с 19 марта в городе не было зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений, а в сводках преобладают преступления бытового характера.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Нур-Султан и Алма-Ата закрылись на карантин с 19 марта, сообщение с ними закрыто, внутри городов передвижение ограничено, но не запрещено полностью. За последние сутки четыре человека были задержаны за попытку проникнуть в Алма-Ату без разрешения, сообщает Tengrinews.

Казахстан Алма-Ата МВД

Новости по теме

Новости
Пожар в торговом центре в Кемерове

Польша выдала России совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

В Италии определили регион, где будут работать военные вирусологи из России

В Италии определили регион, где будут работать военные вирусологи из России

Ситуацию с заражением COVID-19 в Испании признали более серьезной, чем в Италии

Ситуацию с заражением COVID-19 в Испании признали более серьезной, чем в Италии
Пандемия коронавируса

20% населения Земли оказались на карантине из-за пандемии коронавируса

Brent подорожала до $27,97 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 24 марта

Трамп намерен в ближайшие недели снять введенные из-за COVID-19 ограничения

Трамп намерен в ближайшие недели снять введенные из-за COVID-19 ограничения

Помпео объявил о сокращении американской помощи Афганистану

Пандемия коронавируса

Джонсон отправил британцев на трехнедельный коронавирусный карантин

Джонсон отправил британцев на трехнедельный коронавирусный карантин

Свыше 100 тысяч человек в мире излечились от коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');