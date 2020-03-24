В полиции Алма-Аты отметили спад преступности из-за карантина

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Алма-Ате с 19 марта, когда город был закрыт на карантин, резко снизилось количество краж, в полицейских сводках преобладают бытовые конфликты, рассказала пресс-секретарь городского департамента полиции Салтанат Азирбек.

"У нас 70% от общего количества преступлений - это кражи чужого имущества. Количество краж чужого имущества снизилось на 58%. Преступления, совершенные на улицах в общественных местах, уличная преступность - на 22%. Хищения, квартирные кражи и вовсе не имеют места быть, потому что все домочадцы сейчас дома, находятся по месту жительства и, как говорится, орудовать злоумышленникам не приходится", - объяснила она.

По данным полиции, с 19 марта в городе не было зарегистрировано тяжких и особо тяжких преступлений, а в сводках преобладают преступления бытового характера.

В Казахстане с 16 марта по 15 апреля действует режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Нур-Султан и Алма-Ата закрылись на карантин с 19 марта, сообщение с ними закрыто, внутри городов передвижение ограничено, но не запрещено полностью. За последние сутки четыре человека были задержаны за попытку проникнуть в Алма-Ату без разрешения, сообщает Tengrinews.