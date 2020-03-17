Молдавия ввела режим чрезвычайного положения на два месяца

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Молдавия ввела режим чрезвычайного положения на всей территории страны на период с 17 марта до 15 мая в связи с пандемией коронавируса.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из парламента, такое решение было принято во вторник единогласно, всеми присутствующими на заседании депутатами.

Перед принятием постановления об объявлении ЧП, парламент одобрил поправки в закон о чрезвычайном положении, принятый в 2004 году. В частности, депутаты исключили из документа положение о том, что парламент не имеет права принимать и вносить изменения в органические законы (законы, регулирующие основы государственного строя).

"Согласно положениям закона, в условиях чрезвычайного положения ограничиваются ряд прав и свобод граждан. В то же время, парламент вправе действовать и решать, а также делегировать полномочия чрезвычайным комиссиям, принимать законы и поправки в законы. В период действия чрезвычайного положения парламенту запрещено лишь принимать поправки в Конституцию. Принимаемые поправки уточняют полномочия парламента в такой ситуации", - сказал министр юстиции Фадей Нагачевски.

В то же время, парламентское большинство согласилось с доводами оппозиции и отказалось от первоначального намерения исключить запрет на выборы в период действия чрезвычайного положения. Таким образом, согласно закону от 2004 года, в этот период запрещено проведение выборов и референдумов.

Представители оппозиции настаивали также на том, чтобы ЧП было объявлено на период в 30 дней. Они мотивировали это опасениями чрезмерного ограничения прав и свобод граждан, а также возможными злоупотреблениями со стороны властей. Однако парламентское большинство не согласилось с этим, поддержав предложение правительства.

"Ситуация складывается крайне тревожной"

"Мы предлагаем ввести ЧП сроком на 60 дней, исходя из общей ситуации в Европе и других странах. Ситуация складывается крайне тревожной. Мы не можем знать, что будет через две недели или через месяц, сможем ли прийти в парламент и требовать продления ЧП. Я буду только рад, чтобы ситуация улучшилась и не было бы необходимости сохранить чрезвычайное положение на протяжении 60 дней. Я сразу приду в парламент и попрошу отменить это положение", - подчеркнул премьер Ион Кику.

Он также заверил, что правительство не намерено в нынешний ситуации не намерено ограничивать права и свободы граждан или свободу слова и СМИ. "Мы не намерены прибегать к этому. Но мы будем пресекать распространение паники, лжи, дезинформации. Поэтому будем применять санкции по отношению к тем, кто распространяет такую информацию или провоцируют панику в обществе", - заявил Кику.

В условиях чрезвычайного положения комиссия по чрезвычайным ситуациям получает дополнительные полномочия, ее решения становятся обязательными для всех органов государственного управления, экономических агентов. Решения комиссии, которая будет проводить заседания ежедневно, вступают в силу с момента принятия, а затем публикуются на молдавском портале "Официальный монитор".

Как сообщал "Интерфакс", в Молдавии зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом. С 14 марта введен "красный код" - высшая степень принятия мер безопасности по борьбе с инфекцией. В стране уже отменены занятия во всех учебных заведениях, закрыты границы, отменено авиасообщение и закрыт аэропорт Кишинева. Также отменены все международные поезда и автобусные маршруты. Кроме того, закрыты все торговые центры, магазины, рестораны, бары, кафе - за исключением продовольственных магазинов, аптек и заправок.