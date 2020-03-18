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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:12

Более 13 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в мире за сутки

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В мире насчитывается 187 717 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7 822, поправились более 79 тысяч человек, сообщает газета South China Morning Post.

Эпидемия коронавируса

За истекшие стуки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 13 387, число скончавшихся - на 737.

В материковом Китае на 00:00 часов минувшего вторника было зарегистрировано 13 смертей от коронавируса и 21 новый заболевший, из них 20 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

До 2 503 увеличилось в минувший вторник число жертв коронавируса в Италии, за сутки скончались 345 пациентов. Всего в стране инфицировано 31 506 человек.

В Иране зафиксировано 16 169 случаев заболевания (скончались 988), Испании - 11 178 (491), Южной Корее - 8 320 (81), Франции - 7 730 (175), Германии - 6 012 (14), США - 4 379 (103), Великобритании - 1 950 (55), Швейцарии - 1 680 (14), на территории Японии (с учетом круизного лайнера Diamond Princess) - 1 533 (31), Нидерландах - 1 413 (24), Норвегии - 1 169 (три), Австрии - 1 132 (три), Бельгии - 1 085 (пять), Швеции - 1 059 (три).

Менее 1 тысячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 145 странах и районах мира.

South China Morning Post ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран, которые постоянно обновляются. Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Китай Италия Иран Испания Южная Корея Франция

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