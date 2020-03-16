Южнокорейский Центробанк понизил ставку до рекордно низкого уровня

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Южнокорейский Центробанк понизил ключевую процентную ставку до рекордно низкого уровня в ходе первого со времен финансового кризиса 2008 года экстренного заседания, состоявшегося в понедельник.

Семидневная ставка РЕПО была уменьшена на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 0,75% годовых. Изменения вступают в силу 17 марта, говорится в сообщении Банка Кореи.

Решение южнокорейского ЦБ последовало за неожиданным снижением базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Как сообщалось, Федрезерв в ночь на понедельник опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на полный процентный пункт - до 0-0,25%, объявил о планах дополнительной покупки гособлигаций на сумму от $500 млрд и гарантируемых ипотекой ценных бумаг на сумму от $200 млрд, а также о дополнительных мерах по предоставлению ликвидности коммерческим банкам.

Следующее заседание Банка Кореи пройдет 9 апреля, и эксперты не исключают возможности нового снижения ставки.

Южнокорейские власти, опасающиеся, что распространение коронавируса нанесет серьезный ущерб экономике, подготовили пакет бюджетных мер объемом 11,7 трлн вон ($9,5 млрд), которые ждут одобрения парламентом.

Ранее Банк Кореи понизил прогноз роста ВВП страны на 2020 год до 2,1% с 2,3%.