Институт Коха спрогнозировал заражение до 10 млн немцев коронавирусом без карантина

По мнению экспертов, пандемия с учетом всех волн может продлиться два года

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Если не соблюдать карантинные ограничения, в Германии за два-три месяца коронавирусом заразятся 10 млн человек, заявил глава института Роберта Коха Лотар Вилер. По его словам, врачи с таким числом больных одновременно не справятся.

Вилер отметил, что пандемии всегда идут волнами и эта пандемия в общей сложности может продлиться около двух лет.

По последним данным, в Германии число заразившихся коронавирусом достигло 9877 человек. 26 заболевших умерли.

Ранее канцлер Ангела Меркель, сославшись на мнение экспертов, заявила, что в условиях отсутствия вакцинации и должного лечения коронавирусом "могут заразиться 60-70% населения" страны. Вакцину разрабатывают в целом ряде стран, но пока не подобрано оптимальное животное для ее испытания и в целом специалисты не ждут результатов исследований раньше чем через год.

В Германии для борьбы с коронавирусом закрыли бары, клубы, дискотеки, пивные, бордели, спортивные клубы, ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха и зоопарки, аттракционы, специализированные рынки, игровые клубы, букмекерские конторы и другие учреждения. Запрещена работа школ и других учебных заведений, собрания в церквях, мечетях и синагогах.

Пока разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, банкам, службам доставки, почте, автозаправкам, парикмахерским и зоомагазинам. Им также разрешили работать по воскресеньям. Ресторанам и столовым разрешат работать с 6:00 до 18:00.