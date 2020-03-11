Меркель предупредила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель со ссылкой на данные экспертов заявила, что в условиях отсутствия вакцинации и должного лечения коронавирусом "могут заразиться 60-70% населения" страны.

Более подверженными инфицированию являются те, у кого уже есть проблемы со здоровьем, а также пожилые люди, сказала Меркель в среду на пресс-конференции в Берлине.

Немецкий политик также заверила, что власти страны сделают все необходимое для ограничения воздействия COVID-19 на европейскую экономику. Такое заявление Меркель сделала, говоря о бюджетных расходах на здравоохранение, а также об обязательстве предоставить ликвидные средства компаниям, испытывающим трудности. Кроме того, канцлер упомянула об увеличении отпускных выплат работникам.

Меркель заявила, что к ситуации с коронавирусом следует относиться "очень серьезно". "Мы находимся в такой ситуации, когда не знаем многого, и к тому, чего мы не знаем, мы должны отнестись серьезно", - добавила канцлер.

Ожидается, что германские законодатели проведут в четверг, 12 марта, встречу по координации вопросов в отношении коронавирусного кризиса.

Ранее на этой неделе официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что кабинет поддержит немецкий бизнес в связи со вспышкой COVID-19.

По состоянию на 11 марта количество выявленных заражений в Германии достигло 1622, зафиксировано три летальных исхода.