Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

На Украине разработали тест-систему для коронавируса

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Тест-система для диагностики коронавируса 2019-nCoV, разработанная в Институте молекулярной биологии и генетики, готовится к выпуску, сообщила Национальная академии наук (НАН) Украины.

Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины по заданию Совета национальной безопасности и обороны Украины начали работу над созданием тест-систем в январе 2020 года. Украинские ученые подготовились к испытаниям лабораторного варианта тест-системы. Она не подпадает под патентную охрану иностранных аналогов.

Кроме того, в Национальной академии наук Украины разработан и внедрен ряд препаратов, в том числе с противовирусным действием, для использования в медицинской практике.

Украина коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Бельгийский вирусолог назвал срок продолжительности эпидемии COVID-19

Нефтяная лихорадка продолжается: Brent прибавила 15% после обвала в среду

Трамп возложил на Китай вину за пандемию коронавируса

Что произошло за день: четверг, 19 марта

В Китае смертность от COVID-19 оказалась намного ниже, чем в остальных странах

В Китае смертность от COVID-19 оказалась намного ниже, чем в остальных странах

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса

Князь Монако заразился коронавирусом COVID-19

Князь Монако заразился коронавирусом COVID-19

Евгений Пригожин потребовал завести уголовное дело на Барака Обаму

Евгений Пригожин потребовал завести уголовное дело на Барака Обаму
Экономический кризис

Белый дом выплатит американцам по $1 тыс. в течение трех недель

Белый дом выплатит американцам по $1 тыс. в течение трех недель

Американские банки сообщили о снятии клиентами крупных сумм со счетов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');