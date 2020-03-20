На Украине разработали тест-систему для коронавируса

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Тест-система для диагностики коронавируса 2019-nCoV, разработанная в Институте молекулярной биологии и генетики, готовится к выпуску, сообщила Национальная академии наук (НАН) Украины.

Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины по заданию Совета национальной безопасности и обороны Украины начали работу над созданием тест-систем в январе 2020 года. Украинские ученые подготовились к испытаниям лабораторного варианта тест-системы. Она не подпадает под патентную охрану иностранных аналогов.

Кроме того, в Национальной академии наук Украины разработан и внедрен ряд препаратов, в том числе с противовирусным действием, для использования в медицинской практике.