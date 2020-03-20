В Британии задержали первого нарушителя карантина

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Великобритании задержали и привлекут к ответственности первого нарушителя карантина. Как сообщили ВВС в полиции, это 26-летний мужчина, он прибыл на остров Мэн и не подчинился требованию самоизолироваться.

Сейчас он находится в отделе полиции в специальном помещении для тех, кого необходимо изолировать. Недавно власти острова экстренно приняли закон, который обязывает всех приезжающих выдерживтаь двухнедельный карантин вне зависимости от состояния здоровья. Нарушителям грозит штраф до 10 000 фунтов или три месяца тюрьмы.

Новый закон вступил в силу 17 марта. Главный министр территории Говард Куэйл заявил тогда, что пандемия стала величайшей угрозой острову за много лет. По его словам, нельзя допустить перегруженности врачей и у властей должны быть инструменты для преследования людей за безответственность.

19 марта на острове зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

По последним данным, в Великобритании подтверждены 3269 случаев заражения COVID-19, умерли 144 заболевших. Правительство 20 марта призвало врачей, ушедших на пенсию, вернуться на работу и помочь лечить заразившихся.