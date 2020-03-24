Мишустин поручил обдумать ужесточение ответственности за нарушение карантина

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ряду ведомств к 25 марта подготовить предложения о том, как ужесточить ответственность за нарушение гражданами и организациями режима карантина. Поручение опубликовано на сайте правительства.

Оно адресовано Минюсту, МВД, Минэкономразвития и иным "заинтересованным федеральным органам" исполнительной власти.

Одновременно премьер поручил Минздраву и Роспотребнадзору "утвердить инструкции и методические указания по работе с населением (в том числе в зависимости от возрастных категорий и сопутствующих заболеваний)". Инструкции должны разъяснять, как информировать людей о симптомах заражения, о профилактике, о том, что и когда делать в социальных учреждениях и на предприятиях в связи с угрозой распространения коронавируса.

23 марта Мишустин поручил Минкомсвязи за три дня создать систему отслеживания всех, кто контактировал с зараженными коронавирусом. В ее основе будут сведения сотовых операторов о геолокации мобильных телефонов конкретных лиц.

Также 23 марта администрация Иркутской области сообщила, что в регионе 13 человек, вернувшихся из стран с коронавирусом, нарушили обязательный режим самоизоляции. Роспотребнадзор должен штрафовать их на суммы от 500 до 80 000 рублей.

В Москве и Петербурге лиц, госпитализированных с подозрением на коронавирус и сбежавших из стационара, штрафовали и через суд принудительно возвращали в больницы. Сообщалось, что им вменяли статью 19.5 КоАП - невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).

Власти Москвы ранее предупреждали, что за нарушение самоизоляции человеку может грозить до пяти лет лишения свободы, если он заразит кого-нибудь и заразившийся умрет.