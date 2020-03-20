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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Свыше 12,5 тысячи случаев COVID-19 подтверждено во Франции

Власти допустили, что введенный ранее 15-дневный срок карантина придется продлить

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - С начала эпидемии коронваирусной инфекции COVID-19 во Франции умерли 450 пациентов, общее число выявленных случаев заражения в пятницу достигло 12612.

За минувшие сутки зарегистрировано 78 новых случаев летального исхода. Всего во Франции госпитализированы 5226 человек, 1297 находятся в реанимационных отделениях "в очень тяжелом состоянии". Среди тяжелобольных - 50% пациентов моложе 60 лет, объявил на ежедневной пресс-конференции директор департамента санитарной службы французского минздрава Жером Саломон.

Он отметил, что в настоящее время распространение вируса на территории Франции "очень интенсивное". Чиновник предположил, что ранее объявленные две недели изоляции населения по домам придется продлевать.

Президент Франции Эммануэль Макрон ввел с полудня вторника, 17 марта, 15-дневный карантин в стране. Закрыты учебные заведения, а также все не жизненно важные торговые точки. Ограничено движение автобусов и поездов дальнего следования. Выходить из дома можно только по уважительной причине: на работу, если нельзя работать удаленно, для покупки товаров первой необходимости, к врачу, по неотложным семейным вопросам, а также для кратких перемещений недалеко от дома, "связанных с личной физической активностью", и для выгула животных. При этом каждый житель Франции, решивший выйти из дома, обязан иметь при себе специальный документ с обоснованием причины перемещения и подписью.

Франция Жером Саломон

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