Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:08

Французам разрешили выходить на улицу только с объяснительными записками

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Каждый человек во Франции, решивший выйти из дома, должен будет иметь при себе специальный документ, в котором он объясняет причины перемещения и ставит свою подпись.

Этот документ, в котором необходимо также указать свое имя и фамилию, дату рождения и адрес, можно скачать на сайте МВД, распечатать и заполнить. Если нет принтера, его можно написать от руки, сообщило международное французское радио.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с полудня 17 марта во Франции вводятся ограничения на перемещения на срок минимум 15 дней. Нарушителей будут наказывать, заявил Макрон. За нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в 38 евро. В ближайшее время он будет увеличен до 135 евро.

Причин для того, чтобы выйти из дома, может быть пять. В их числе поход на работу в случае невозможности работать из дома. При этом при себе нужно иметь и документ, подтверждающий, что работа из дома невозможна.

Кроме того, уважительные причины - выход из дома для покупки товаров первой необходимости в разрешенные точки продаж, визиты к врачу, неотложные семейные вопросы: помощь уязвимым людям и присмотр за детьми; краткие перемещения недалеко от дома, "связанные с личной физической активностью", но исключающие любые компании и собрания; выгул животных.

Ограничения на передвижения не коснутся некоторых профессий, в частности, медработников, журналистов.

Франция

Новости

В Польше 15 министров отправят на карантин по коронавирусу

Российские туристы застряли в Европе из-за нехватки обратных рейсов

Российские туристы застряли в Европе из-за нехватки обратных рейсов

ВОЗ сочла достаточными принятые Белоруссией меры против коронавируса

ВОЗ сочла достаточными принятые Белоруссией меры против коронавируса

В Бразилии сотни заключенных сбежали из тюрьмы из-за мер против коронавируса

Эпидемия коронавируса

Правительство и ЦБ назвали первые меры поддержки российской экономики

Правительство и ЦБ назвали первые меры поддержки российской экономики

Число жертв коронавируса в мире превысило 7 тысяч человек

Число жертв коронавируса в мире превысило 7 тысяч человек

Падение котировок Microsoft в понедельник было максимальным с 2000 года

Падение котировок Microsoft в понедельник было максимальным с 2000 года

Котировки нефти начали корректироваться вверх после обвала

Американские фондовые индексы в понедельник упали на 12%

Что случилось этой ночью: вторник, 17 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');