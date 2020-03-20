Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47

В Париже закроют набережные Сены

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Мэрия Парижа с середины пятницы и на все выходные закрыла набережные Сены, эспланаду Дома Инвалидов и Марсово поля, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на пресс-службу префектуры полиции. Это излюбленные места для прогулок в городе.

Пандемия коронавируса

Исключение сделают для тех, кто живет рядом с рекой или обеими площадками, для сотрудников учреждений, которые там находятся и для служб доставки.

В полиции отметили, что несмотря на неоднократные призывы проявить сознтельность и полицейский контроль, горожане слишком часто позволяют себе беспечное поведение.

Президент Франции Эммануэль Макрон с 17 марта ввел во всей стране жесткие ограничения на передвижения на 15 дней. В стране закрылись многие предприятия, кроме продуктовых магазинов, банков, аптек и парикмахерских. Гражданам разрешают выйти из дома только по крайней необходимости, например, на работу или за продуктами. Они обязаны предъявлять полицейским бланк с указанием цели выхода из дома. За нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в 38 евро. В ближайшее время он будет увеличен до 135 евро.

Во Франции подтверждено 10 995 случаев заражения коронавирусом, 372 заболевших умерли.

Париж Сена Дом Инвалидов Марсово Поле Эммануэль Макрон Франция

Новости по теме

Новости

Brent подешевелa до $27,91 за баррель

Международный авиасалон Фарнборо отменили из-за коронавируса

Пандемия коронавируса

США приостановят выдачу виз по всему миру

США приостановят выдачу виз по всему миру

Что случилось этой ночью: пятница, 20 марта

Власти Китая вторые сутки не обнаружили новых заразившихся коронавирусом

Саммит лидеров стран G7 проведут по видеосвязи

Саммит лидеров стран G7 проведут по видеосвязи

Бельгийский вирусолог назвал срок продолжительности эпидемии COVID-19

Бельгийский вирусолог назвал срок продолжительности эпидемии COVID-19

Нефтяная лихорадка продолжается: Brent прибавила 15% после обвала в среду

Трамп возложил на Китай вину за пандемию коронавируса

Что произошло за день: четверг, 19 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');