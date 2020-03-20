В Париже закроют набережные Сены

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Мэрия Парижа с середины пятницы и на все выходные закрыла набережные Сены, эспланаду Дома Инвалидов и Марсово поля, сообщил телеканал BFM TV со ссылкой на пресс-службу префектуры полиции. Это излюбленные места для прогулок в городе.

Исключение сделают для тех, кто живет рядом с рекой или обеими площадками, для сотрудников учреждений, которые там находятся и для служб доставки.

В полиции отметили, что несмотря на неоднократные призывы проявить сознтельность и полицейский контроль, горожане слишком часто позволяют себе беспечное поведение.

Президент Франции Эммануэль Макрон с 17 марта ввел во всей стране жесткие ограничения на передвижения на 15 дней. В стране закрылись многие предприятия, кроме продуктовых магазинов, банков, аптек и парикмахерских. Гражданам разрешают выйти из дома только по крайней необходимости, например, на работу или за продуктами. Они обязаны предъявлять полицейским бланк с указанием цели выхода из дома. За нарушение карантинных ограничений предусмотрен штраф в 38 евро. В ближайшее время он будет увеличен до 135 евро.

Во Франции подтверждено 10 995 случаев заражения коронавирусом, 372 заболевших умерли.