Украинский дипломат заразился коронавирусом

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - У одного из украинских дипломатов диагностирована коронавирусная инфекция, у троих - подозрение на заболевание, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

"К сожалению, у одного из наших сотрудников за границей уже диагностирован коронавирус, и он проходит в довольно сложной форме. Но состояние нашего коллеги стабильное. В другом дипломатическом представительстве трое сотрудников имеют подозрение на коронавирус и находятся в изоляции", - сказал он.

По последним данным украинского минздрава, по состоянию на 23:00 20 марта в стране подтвержден 41 случай COVID-19. Один пациент уже выздоровел, трое скончались.

В шести украинских областях из-за распространения коронавирусной инфекции введен режим ЧС. С 17 марта было ограничено сообщение между Киевом и другими городами страны, в украинской столице на две с половиной недели приостановили работу метрополитена.