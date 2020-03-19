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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54

Третий случай смерти от коронавируса зафиксирован на Украине

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, сообщил Минздрав Украины в телеграм-канале.

Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии и умерла через сутки после госпитализации до результата тестов на новый вирус. Она долгое время занималась самолечением.

На вечер четверга украинские врачи зафиксировали 21 случай болезни COVID-19.

Это третий случай смерти от коронавируса на Украине. Ранее умерли женщины в городах Радомышле и Черновцах.

Украина коронавирус COVID-19

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