Третий случай смерти от коронавируса зафиксирован на Украине

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, сообщил Минздрав Украины в телеграм-канале.

Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии и умерла через сутки после госпитализации до результата тестов на новый вирус. Она долгое время занималась самолечением.

На вечер четверга украинские врачи зафиксировали 21 случай болезни COVID-19.

Это третий случай смерти от коронавируса на Украине. Ранее умерли женщины в городах Радомышле и Черновцах.