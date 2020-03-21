В Алма-Ате из-за коронавируса закрыли парки

Парк имени первого президента Республики Казахстан в Алматы Фото: Павел Александров/ТАСС

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В закрытом с 19 марта на карантин казахстанском городе Алма-Ата начиная с субботы, 21 марта, временно прекращают работу все национальные парки, сообщила пресс-служба городского акимата.

Городские власти призвали алматинцев на время карантина воздержаться от походов в Парк первого президента, Центральный парк культуры и отдыха и другие места массового скопления людей.

В акимате напомнили, что ранее было принято решение о закрытии ряда туристических объектов и приостановке деятельности организаций, осуществляющих туры и экскурсии по Алма-Ате и агломерации.

Кроме того, в городе с 21 по 25 марта ограничено время работы пунктов обмена валют: все они переходят на режим работы с 10:00 до 16:00 часов.

В этом году 21-25 марта в Казахстане являются выходными в связи с праздником Наурыз (праздник прихода весны).

По состоянию на вечер пятницы в городе было подтверждено 22 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, всего в Казахстане выявлено 52 случая заболевания.

В Казахстане из-за пандемии коронавируса с 16 марта введен режим чрезвычайного положения. В Алма-Ате карантин действует с полуночи 19 марта, город планируется полностью закрыть с 22 марта.