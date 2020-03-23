Что случилось этой ночью: понедельник, 23 марта

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Путина пока не будут переводить на удаленную работу. Он здоров и хорошо себя чувствует. Пресс-секретарь Дмитрий Песков поручился за это, потому что лично общался с президентом во время его визита в Крым.

– Меркель ушла на домашний карантин из-за контакта с заболевшим врачом. Последние дни немецкий канцлер уже работает из дома.

– Китайский эксперт назвал сроки победы над COVID-19 в Европе. Борьба не закончится до конца года. По его мнению, вирус будет то исчезать, то появляться.

– Шойгу объяснил выбор места для Главного храма Вооруженных сил РФ. Здесь началось контрнаступление советских войск под Москвой в 1941 году. У Минобороны появилась идея разместить в храме знамена побежденных частей немецкой армии.

– Пласидо Доминго заразился новым коронавирусом. Испанский оперный певец проводит время дома вместе с семьей, но старается не видеться с ней.