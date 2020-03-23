Москва предложила Европе отказаться от военных учений в мае

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - МИД России предложил европейским странам отказаться от активных военных учений на период празднования 75-летия Победы, сообщил замруководителя ведомства Александр Грушко.

По его словам, Россия обратила внимание на тот факт, что активная фаза учений Europe Defender НАТО планировалась в мае.

"Для нас было совершенно понятно, что когда весь мир будет склонять голову перед памятью тех, кто победил фашизм, в это время западные пропагандистские центры будут наращивать свою информационную кампанию, обвиняя Россию в агрессивных намерениях", - сказал замминистра.

Отмена этих учений из-за коронавируса говорит о том, что "существуют общие угрозы безопасности, которые сильнее любых планов, которые вынашиваются в штаб-квартире" НАТО.

"Для меня даже удивительно, что не нашлись горячие головы, которые обвинили бы Россию в том, что вся эта ситуация была задумана Москвой для того, чтобы сорвать эти учения", - сказал он.

Учения Defender Europe 2020 планировались в апреле и мае в Германии и Польше с участием 40 000 военнослужащих из 18 стран, в том числе из США.

Пентагон с середины марта запретил американским военным в течение двух месяцев ездить в страны, пострадавшие от коронавируса.

В феврале начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что учения будут проводитсья по антироссийскому сценарию и рядом с российской границей.