Украина с 18 марта прекратит междугородние и межобластные перевозки пассажиров

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - На Украине с полудня 18 марта прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Согласно опубликованному решению кабинета министров, пассажирские перевозки ограничиваются для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В Киеве, Днепре и Харькове с 17 марта работу прекратит метрополитен.

Городские перевозки могут осуществляться, но с ограничениями. Так, документом запрещено с 18 марта по 3 апреля: на всей территории Украины перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и на автомобильном транспорте, в автобусах.

Национальному ж/д оператору "Укрзализныця" разрешено выполнять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении, но решения по всем таким рейсам будут приниматься в частном порядке при согласовании с министерством инфраструктуры, министерством охраны здоровья и администрацией госпогранслужбы.

"Укрзализныця" уже заявила о готовности компенсировать пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы.

Цены на авиабилеты во время карантина будут ограничены.

С 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешены только меры, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

С 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.