Россиян за границей попросили оперативно предоставить свои данные в посольства

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - МИД РФ просит россиян, нуждающихся в содействии российских властей для возвращения на родину, незамедлительно передать свои данные в российские загранучреждения - формирование списков для организации вывозных рейсов закончится в 14:00 по местному времени 26 марта.

Об этом сообщили во вторник в российском внешнеполитическом ведомстве. В МИД РФ также призвали россиян, возвращающихся из-за рубежа, быть готовыми к обязательному карантину сроком в 14 дней из-за ситуации с пандемией коронавируса, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Ранее в марте стало известно, что в МИД РФ создали координационный штаб для помощи россиянам, желающим вернуться за границу.

На Смоленской площади попросили всех граждан, кто оказался в сложном положении за рубежом, незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением (посольством, генеральным консульством) и сообщить о себе и своей ситуации, включая место нахождения и прочие необходимые данные. Это также можно сделать по номерам телефонов экстренной связи или через социальные сети, отмечали в МИД.