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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Президент Бразилии назвал губернаторов преступниками за карантин

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал преступниками губернаторов штатов и мэров городов, блокировавших свои территории из-за распространения коронавируса.

"Другие вирусы убили гораздо больше, чем этот, и не было такого переполоха. То, что делают несколько мэров и губернаторов, - это преступление. Они уничтожают Бразилию", - сказал глава государства журналистам.

Он поставил экономику выше интересов здравоохранения, что противоречит предупреждению главы бразильского минздрава Энрике Мандетту, ранее заявившего в эфире государственного телевидения, что отсутствие карантина и свободное перемещение людей приведет к "коллапсу системы здравоохранения Бразилии".

По состоянию на вечер минувшей среды, в Бразилии коронавирус выявлен у 2,4 тыс. человек, скончались 57.

Бразилия коронавирус COVID-19

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