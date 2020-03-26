Число жертв коронавируса в Великобритании выросло до 463 человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - За истекшую среду, по данным британского правительства, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в стране выросло до 9,529 тыс. подтвержденных случаев, скончались 463 человека.

Во вторник сообщалось о 8,077 тыс. больных и 422 случаях летального исхода, вызываемого вирусом заболевания.

Правительство прогнозировало пик заболеваемости коронавирусом в стране в ближайшие недели и обратилось к производителям с просьбой обеспечить службу здравоохранения необходимыми материалами и оборудованием, в частности, аппаратами искусственной вентиляции легких. Их количества в настоящее время, с учетом прогнозов роста числа больных, недостаточно.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник призвал население страны самоизолироваться и соблюдать домашний режим, чтобы остановить распространение вируса.