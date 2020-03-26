Что случилось этой ночью: четверг, 26 марта

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Истребитель Су-27 пропал над Черным морем. Самолет находился в 50 километрах от Феодосии. Спасатели Южного военного округа выдвинулись на спасение летчика.

– Новозеландский стрелок признал вину по всем пунктам обвинения. Год назад он напал на прихожан двух мечетей. После этого нападения в стране сильно ограничили права на владение оружием.

– Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек. Более 430 тысяч человек заразились вирусом. Больше всего погибших за пределами Китая в Италии.

– Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку. Певец попал в больницу с воспалением легких. Он лечится вместе с супругой.

– Элтон Джон устроит благотворительный телеконцерт с другими звездами. Артисты будут выступать дома и пользоваться собственным оборудованием. Участвовать уже согласились Билли Айлиш, Алиша Кис и Мэрайя Кэри.