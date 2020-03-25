Элтон Джон устроит благотворительный телеконцерт с другими звездами

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Британский певец и композитор Элтон Джон организует специальный концерт для сбора средств для борьбы против пандемии коронавируса, сообщило агентство Associated Press.

Выступление будут транслировать телеканалы Fox и iHeartMedia. Вместе с ним в концерте примут участие такие знаменитости, как Билли Айлиш, Мэрайя Кэри, Алиша Кис и другие.

Все звезды останутся у себя дома и записывать выступления с помощью собственного оборудования.

Концерт состоится в воскресенье в 21:00 по вашингтонскому времени (4:00 понедельника по Москве). Всех зрителей попросят сделать пожертвования на счет фонда Feeding America and First Responders Children's Foundation.

Ожидается, что в общей сложности выступления звезд продлятся около часа.