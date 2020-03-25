Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для проведения необходимых восстановительных процедур, сообщил "Интерфаксу" концертный директор певца Олег Дмитриев.

Он уточнил, что артисту проводят восстановительные процедуры, "подпитывают кислородом".

Ранее в СМИ появилась информация, что артиста перевели в реанимацию из-за проблем с дыханием.

Ранее сообщалось, что Лещенко с супругой находятся в медицинском центре в Коммунарке (новая Москва) с воспалением легких. Их самочувствие хорошее.