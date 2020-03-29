До 229 человек увеличилось число заразившихся коронавирусом в Казахстане

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Число заболеваний коронавирусом в Казахстане выросло до 229, в Алма-Ате зарегистрирован новый случай заражения COVID-19, сообщило министерство здравоохранения Казахстана.

"На 00:50 часов 29 марта в Казахстане зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы", - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, на данный момент в стране подтверждены 229 случаев регистрации коронавируса. Из них в Нур-Султане - 135 случаев, Алма-Ата - 60 случаев, Карагандинской области - 7 случаев, Атырауской области - 5 случаев, Акмолинской области - 6 случаев, Жамбылской области - 3 случая, городе Шымкенте - 2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 4 случая, по одному случаю в Актюбинской, Северо - Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской, Кызылординской областях.