Volkswagen продлил приостановку производства на заводах в Германии до 9 апреля

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Автомобилестроительный концерн Volkswagen сообщил, что продлил перерыв в производстве машин под своим брендом еще на четыре рабочих дня, до 9 апреля, на фоне продолжающегося падения спроса и проблем с логистикой из-за коронавируса.

Также будет продлена приостановка выпуска автозапчастей в подразделении Volkswagen Group Components. Решение касается заводов в Германии.

Член правления Volkswagen, ответственный за производство, Андреас Тостманн, заявил, что менеджмент готовит пакет мер для скорейшего возобновления производства.

Также 27 марта автопроизводители Ford Motor, Fiat Chrysler Automobiles, Honda Motor и Toyota Motor заявили, что готовятся к возобновлению работы на своих заводах в Северной Америке. и собирают их открыть в начале или середине апреля. Это позволит восстановить крупнейший источник дохода для автопроизводителей, которые, как правило, отражают выручку в своей отчетности после поставки автомобилей в дилерские центры.

В пресс-релизе Ford, распространенном в четверг, сообщается, что компания намерена возобновить производство на пяти сборочных предприятиях в Северной Америке. Она начнет с завода в Мексике, который планируется открыть 6 апреля. С 14 апреля будет восстановлена работа четырех заводов на территории США.

Профсоюз работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) отнесся к решению Ford довольно скептически.

"Мы подходим к этому заявлению с большой тревогой и осторожностью. Нашим приоритетом является здоровье и безопасность наших членов, их семей и американского народа", - заявил президент организации Рори Гэмбл.

Ford вместе с другими представителями "Детройтской тройки" - General Motors и Fiat Chrysler - был вынужден временно закрыть предприятия в Северной Америке под давлением профсоюза, который выражал обеспокоенность по поводу безопасности работников.

Fiat Chrysler собирается начать восстанавливать производство на своих заводах в США и Канаде 14 апреля, в зависимости от государственных ограничений и готовности предприятий. GM сообщила, что пока не приняла решения, когда возобновится работа предприятий.

Honda хочет возобновить работу своих заводов в США и Канаде 7 апреля, на неделю позже, чем первоначально планировалось, тогда как Toyota планирует открыть свои предприятия в Северной Америке 20 апреля.

Большинство автопроизводителей отмечают, что продолжат следить за ситуацией с распространением коронавируса и скорректируют свои решения при необходимости.

В Италии, которая в четверг распространила карантинные меры на большинство предприятий тяжелой промышленности, автозаводы остаются закрытыми. Ferrari NV сообщила в пятницу, что с 14 апреля планирует возобновить работу своих производственных центров в Маранелло и Модене, расположенных на севере Италии. Автопроизводитель пообещал дать дополнительные указания 4 мая, когда будут опубликованы финансовые результаты за первый квартал.