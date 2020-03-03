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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Завод Volkswagen в Калуге сократил производство и отложил выход новых Skoda Rapid

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - ООО "Фольксваген Груп Рус" (российское подразделение германского автомобилестроительного концерна Volkswagen) сокращает производство Skoda Rapid на заводе в Калуге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

"В связи с нехваткой компонентов (задние фонари от международного поставщика), Volkswagen Group Rus временно сократит ежедневный объем производства модели Skoda Rapid. Мы внимательно следим за развитием ситуации с поставками и восстановим производство модели в полном объеме при ближайшей возможности", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, из-за проблем с поставкой компонентов старт продаж нового Skoda Rapid отложен на май 2020 года.

Активисты межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА) в соцсети сообщают, что завод планирует уйти в конце апреля на простой на неделю с оплатой 100% по системе "Флексиконто" (система учета рабочего времени в пределах между нормой Volkswagen и государственной нормой, перераспределения рабочего времени и предоставление работникам компенсаций - ИФ) и последующей отработкой с оплатой 150%. По данным профсоюза, до конца апреля или мая в простой уйдет третья смена, а остальным работникам сократят рабочее время на 40 минут, которое позже они должны будут отработать.

В пресс-службе не подтвердили и не опровергли эту информацию, подчеркнув, что расписание на майские праздники не установлено и будет сформировано позже.

Калужский завод Volkswagen Group Rus расположен в технопарке "Грабцево" в Калуге. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей. Предприятие выпускает модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, его максимальная производственная мощность составляет 225 тыс. автомобилей в год. Завод по производству моторов может производить до 150 тыс. двигателей в год.

Фольксваген Россия Volkswagen Калуга

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