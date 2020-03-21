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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

На карантине оказался 31 сотрудник "АвтоВАЗа"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Двое из девяти заразившихся коронавирусом в Самарской области являются сотрудниками АО "АвтоВАЗ", контактировавшие с ними 29 работников изолированы на 14 дней, сообщает профсоюз предприятия.

Один из заразившихся - сотрудник производства шасси, второй - сотрудник одного из дочерних обществ. Отмечается, что это близкие родственники первого пациента с COVID-2019 в Тольятти. "Они находились ранее и находятся сейчас в изолированном карантине под наблюдением врачей. За это время они не имели дополнительных контактов с окружающими. Состояние всех - удовлетворительное", - сообщает профсоюз.

Ранее сообщалось, что в Самарской области число зараженных коронавирусом возросло до девяти человек. Двое из них - жители Самары, вернувшиеся из Португалии и Франции. Кроме того, заражены семеро жителей Тольятти. Один из них вернулся из Франции, еще один - из Испании.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ранее заявил, что вернувшийся из Испании мужчина не соблюдал самоизоляцию и заразил еще пять человек, с которыми был в контакте. Состояние всех госпитализированных удовлетворительное.

Всего на карантине в Самарской области находятся 59 человек.

АвтоВАЗ

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