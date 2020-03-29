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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:00Заразились
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Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 марта

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Грузия встала на грань неуправляемой эпидемии COVID-19. Власти на месяц ввели режим чрезвычайного положения. В стране 90 человек заразились коронавирусом.

– Ландшафтный пожар в Ростовской области потушен. При тушении погиб один сотрудник МЧС. Предположительно, кто-то поджег камыш на берегу Дона.

– Военные рассказали о поисках летчика Су-27, упавшего в Черное море. В район поисков привезли аппаратуру для обнаружения объектов под водой. На конец субботы спасатели обследовали около 6000 квадратных миль поверхности над и под водой.

– Операторы нефтепроводов США попросили ограничить добычу. Компаниям, которые перегоняют нефть по трубам, скоро будет негде хранить ее. Сложнее всего с хранением нефти в Техасе.

– КНДР запустила дву ракеты в сторону Японского моря. Они пролетели около 230 километров и достигли высоты 30 километров. О пуске сообщили военные из Южной Кореи.

– МОК и Япония определились с датой переноса Игр в Токио. Организаторы вложили $12 миллиардов. Ожидается, что игры перенесут на год.

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