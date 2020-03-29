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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
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Грузия встала на грань неуправляемой эпидемии COVID-19

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что страна находится на грани полномасштабной эпидемии COVID-19, призвал население сделать все, чтобы это не произошло.

"Страна находится в чрезвычайном положении, на грани широкомасштабной эпидемии. (...) Это может перейти в такой же неуправляемый процесс, как сейчас происходит в Италии, Франции, Испании... А ведь эти страны гораздо сильнее, чем Грузия, экономически и с точки зрения системы здравоохранения. Мы находимся перед реальной опасностью", – подчеркнул Гамкрелидзе.

В Грузии с 21 марта до 21 апреля на территории всей страны введен режим чрезвычайного положения. На территории двух муниципалитетов – Марнеульского и Болнисского действует строгий режим карантина. Все прибывающие в страну граждане в обязательном порядке проходят двухнедельный карантин.

По последним данным Минздрава Грузии, в стране официально зафиксировано 90 случаев заражения коронавирусом, из них 16 человек вылечились. В стационарах под наблюдением врачей находятся 231 пациентов, в режиме карантина – 4 тыс. 695 человек.

Грузия коронавирус COVID-19

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