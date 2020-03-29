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Ландшафтный пожар в Ростовской области потушен

Ландшафтный пожар в Ростовской области потушен
Пожар под Ростовом-на-Дону
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Пожарные потушили загоревшийся камыш под Ростовом-на-Дону, сообщило ГУ МЧС России по Ростовской области.

Огонь потушили в 1:43 воскресенья по московскому времени.

В субботу днем на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону загорелся камыш на площади 25 гектаров. Тушением занимались более 200 человек с использованием более 50 единиц техники, а также вертолет Ми-8 и пожарный поезд.

На пожаре погиб сотрудник МЧС Алексей Кравцов.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, причиной пожара стал поджог.

Ростов-на-Дону Ростовская область

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