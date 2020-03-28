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Военные рассказали о поисках летчика Су-27, упавшего в Черное море

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Поиски летчика истребителя Су-27, упавшего 25 марта в Черное море, ведутся с применением аппаратуры, обнаруживающей объекты под водой, сообщили в субботу в Южном военном округе.

"Силы и средства поисково-спасательного обеспечения Южного военного округа продолжают работы по поиску в акватории Чёрного моря летчика истребителя Су-27, потерпевшего аварию 25 марта. В настоящее время обследовано около 6000 кв. миль надводной и подводной поверхностей. Также обследована береговая черта в районе проведения операции", - говорится в сообщении округа, которое поступило в "Интерфакс".

По данным военных, группа кораблей Черноморского флота усилена судами, имеющими на борту современные средства, предназначенные для мониторинга морской обстановки и обнаружения подводных целей на больших расстояниях.

"С воздуха поиск осуществляется самолётами, вертолётами и беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении Южного военного округа.

25 марта Минобороны РФ сообщило, что истребитель Су-27 упал в Черное море при выполнении планового полета. Отметка на экранах средств объективного контроля от истребителя Су-27 пропала около 20:10 25 марта в акватории Черного моря в 50 км от Феодосии. В район были направлены корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся в непосредственной близости от места происшествия, сообщили военные.

Истребители Су-27 входят в состав дежурных сил ПВО. Предназначены для ведения дальнего и ближнего воздушного боя, перехвата и уничтожения самолетов и беспилотников над своей территорией и обеспечения действий сил флота на удалении 300-400 км от береговой черты. Экипаж - 1 человек.

Черное море Су-27

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