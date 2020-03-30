Коронавирусом внутри Китая за сутки заразился один человек

Всего выявлен 31 новый случай COVID-19, из них 30 - "импортированные"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, из них 30 - у людей, прибывших из-за рубежа, один - внутри страны (провинция Ганьсу), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, все - в городе Ухане провинции Хубэй, который считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 304 человек, зарегистрировано 81 470 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3 186, заболели 67 801.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 2,4 тысячи человек, состояние 633 больных оценивается как тяжелое. Более 75 тысяч человек выздоровели.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 977 случаев заболевания: в Гонконге - 641 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 38, на Тайване - 298 (три случая смерти).

Накануне власти КНР сообщили о 45 новых случаях заражения коронавирусом, из которых 44 также оказались "импортированными".