Xerox отказалась от поглощения HP на фоне пандемии коронавируса

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Американская Xerox Holdings Corp отказалась от планов поглощения производителя принтеров и персональных компьютеров HP Inc на фоне неопределенности, связанной с пандемией коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Xerox отзовет свое тендерное предложение о выкупе акций HP, а также оставит попытки номинировать свой состав совета директоров.

"Нынешний глобальный кризис в области здравоохранения и связанные с ним макроэкономические и рыночные потрясения, вызванные COVID-19, создали обстановку, которая не способствует тому, чтобы Xerox продолжала приобретать HP", - говорится в сообщении.

"Хотя этот шаг вызывает сожаление, нашим приоритетом является здоровье, безопасность и благополучие наших сотрудников, клиентов, партнеров и аффилированных лиц, а также более широкие меры противодействия пандемии, помимо всех других соображений", - отмечает компания.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник, Xerox может вернуться к вопросу приобретения HP в будущем.

В начале марта Xerox объявила тендерное предложение на покупку всех находящихся в обращении акций HP по цене $24 за бумагу, оценив, таким образом, компанию примерно в $35 млрд. Она также выдвинула ряд кандидатов в совет директоров HP, который будет избираться на ежегодном собрании летом текущего года.

HP неоднократно отклоняла предложения Xerox, каждый раз отмечая, что они недооценивают компанию. В конце февраля топ-менеджеры HP в ходе телефонной конференции перед публикацией квартальной отчетности дали понять, что могут рассмотреть сделку с Xerox, но на определенных условиях.

Акции HP подешевели почти на 2% на дополнительных торгах во вторник. Основную сессию они завершили на отметке $17,36, на 2,7% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Акции Xerox завершили сессию во вторник ростом на 5,5%, но снизились на 2,3% на дополнительных торгах.

За последний месяц капитализация HP уменьшилась на 19,6%, тогда как Xerox потеряла 43,8% рыночной стоимости.