Власти Эстонии начнут массовое тестирование населения с острова Сааремаа

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии решило провести массовое тестирование населения на коронавирус. Как написал в фейсбуке глава МИД страны Урмас Рейнсалу, начнут его с острова Саремаа с одновременным научным исследованием. На острове пока ситуация с заражаемостью самая тяжелая.

По результатам работы на Саремаа, массовое тестирование начнут на остальной территории страны. Министр назвал это важным шагом для сдерживания вируса и возвращения к нормальной жизни.

На Саремаа проживает около 30 000 человек, население всей Эстонии - 1,3 миллиона. На остров приходится 37% всех зараженных в республике. Всего в стране пока было выявлено 1 207 случаев заражения коронавирусом, за сутки их число выросло на 23. Умерли 24 заболевших.