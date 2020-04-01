Собянин утвердил второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса в сложных экономических условиях из-за коронавируса.

Согласно документу, расширяется доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к получению кредитов и субсидий, что позволит им снизить риски банкротства и продолжить работу в условиях кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Так, участники Московского инновационного кластера, работающие в сферах промышленности, науки и IT, а также МСП в сфере гостиничного бизнеса при приобретении импортного оборудования за счет собственных средств могут возместить до 25% расходов.

Для оборудования российского производства компенсация увеличена до 35%. В случае привлечения кредита компаниям может быть компенсирована процентная ставка (в пределах ключевой ставки ЦБ). При работе с лизингом предпринимателям могут вернуть до 25% лизинговых платежей при закупке импортного и до 35% при закупке отечественного оборудования. Компания может использовать одну или комбинацию нескольких видов субсидии, но размер возмещения составит не более 10 млн рублей в год.

Помимо этого, поддержка франчайзи будет расширена за счет включения в программу предпринимателей, работающих по договорам субконцессии. В перечень субсидируемых затрат, помимо приобретения оборудования, включено покрытие расходов на коммунальные платежи и выплату вознаграждения правообладателю в форме фиксированных разовых платежей и периодических платежей.

Согласно постановлению, впервые вводится субсидирование до 50% расходов (не более 700 тыс. рублей до конца 2020 года) предприятий МСП на продвижение товаров и услуг на торговых интернет-площадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды. Выплата компенсации будет возможна при условии, что размер вознаграждения агрегаторов не превышает 20% от стоимости размещенного товара или услуги.

Вводится субсидирование затрат кредитных организаций на предоставление льготных кредитов молодым компаниям МСП не старше трех лет. Кредиты на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели должны предоставляться предпринимателям под ставку не более 8% годовых в размере от 500 тыс. до 15 млн. рублей.

Существенно расширен перечень мер финансовой поддержки столичных экспортеров, которые смогут возместить затраты при экспорте не только товаров, но и услуг и результатов интеллектуальной деятельности. Также в качестве нового направления субсидирования предусмотрены расходы на адаптацию продукции для международного рынка.

Вводится и новый механизм поддержки - грант в размере 10% от выполненного экспортного контракта, но не более 10 млн рублей или 50% от объема налогов, уплаченных в городской бюджет.

Новый пакет антикризисных мер также предусматривает расширение перечня получателей субсидии на инжиниринг. Теперь на нее могут претендовать участники Московского инновационного кластера, зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее года назад до подачи заявки. Ранее минимальный срок составлял три года. Субсидия компенсирует до 50% понесенных затрат (но не более 50 млн рублей) на изготовление конструкторской документации и опытных образцов, а также приобретение оборудования.