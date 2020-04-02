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Немецкий психолог объяснил механизм опустошения продуктовых магазинов

Немецкий психолог объяснил механизм опустошения продуктовых магазинов
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Профессор биопсихологии Свободного университета Берлина Петер Вальшбургер считает, что в так называемых хомячьих закупках (нем. Hamsterkaufe), наблюдавшихся в ФРГ на фоне ситуации с коронавирусом, есть рациональное зерно, однако немало зависит от внутреннего состояния человека.

"В том, что касается "хомячьих закупок", есть некое рациональное зерно, оно состоит в том, что и в нормальной жизненной ситуации нужен некоторый запас продуктов, не особенно большой, но такой, чтобы две-три недели можно было бы им пользоваться. Что из этого выходит, основывается на внутренних изменениях человека, который чувствует размытую угрозу и в своем страхе не может больше долго раздумывать и рационально действовать, а следует внутренней панике", - сказал Вальшбургер в интервью "Интерфаксу".

По его словам, это поведение восходит к эволюции предков человека, когда для того, чтобы выжить, нужны были запасы; при этом на угрозы и вызовы разумнее было реагировать скорее со страхом, нежели с мужеством.

"Ну а уже когда остаются полупустые полки, тогда приходят другие люди, которые эти полки видят и говорят себе: "'Это все не просто так". Но всегда было понятно: у нас в Германии хорошее снабжение в том, что касается поставок товаров для повседневной жизни. И система очень хорошо отреагировала - людям убедительно сказали, что проблем с поставками нет", - объясняет Вальшбургер.

В первые дни после объявления пандемии коронавируса во многих немецких продуктовых магазинах не оказалось круп, муки, макарон, дрожжей и туалетной бумаги - эти товары были раскуплены. Сейчас ситуация несколько изменилась. Магазины стараются призывать покупателей к сдержанности посредством табличек и вывесок.

В сети магазинов Edeka, например, под рисунком человечка на табличке размещен текст следующего содержания: "Это Карл. Карл делает покупки, как обычно. Карл не впадает в панику и думает о согражданах. Будь умным. Не будь "хомяком". Будь, как Карл".

В российских магазинах также наблюдался ажиотажный спрос на некоторые товары, включая крупы и консервы.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Германия COVID-19

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