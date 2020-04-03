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В Мексике с воскресенья перестанут варить пиво Сorona

Правительство сочло деятельность пивоваров несущественной для экономики и запретило им работать до 30 апреля

В Мексике с воскресенья перестанут варить пиво Сorona
Фото: Reuters

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Мексиканская пивоваренная компания Grupo Modelo объявила, что временно прекратит варить пиво Corona и других брендов, поскольку правительство причислило ее к предприятиям, деятельность которых не является существенной для экономики и должна быть остановлена на время карантинных мер. Об этом пишет Daily Mail.

Grupo Modelo уже начала сокращать объемы производства и к воскресенью 5 апреля его остановит. Компания рассчитывает сохранить производственные мощности при минимальной возможной загрузке, чтобы затем их можно было легко перезапустить заново.

В компании также отметили, что производство пиво относится к сельскохозяйственной деятельности, которая все же считается жизненно важной для экономики страны.

"Если федеральное правительство сочтет нужным дать уточнения и подтвердит, что пиво все же является сельхозпродукцией, мы готовы применть план, по которому 75% штата будет работать из дома, но при этом можно будет обеспечить поставки пива", - говорится в заявлении компании.

На 2 апреля в Мексике было 1510 случаев заражения коронавирусом и 50 летальных исходов. Ограничения на работу несущественных предприятий введены до 30 апреля.

Предполагается, что Heineken, который в Мексике выпускает пиво Tecate и Dos Equis, также прекратит производство. Компания 1 апреля объявила, что прекращает отгрузки товара, что вызвало в стране ажиотажный спрос на пиво.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Мексика Grupo Modelo Corona Heineken

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