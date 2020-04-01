Продажи британских супермаркетов превзошли рождественские показатели

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Продажи британских супермаркетов на фоне пандемии превысили рождественский период, расходы на спиртное выросли на 22%, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные Kantar.

За последние четыре недели жители страны в целом потратили в супермаркетах 10,8 млрд фунтов ($13,3 млрд). Продажи алкогольных напитков выросли на 199 млн фунтов.

"Ритейлеры и их сотрудники оказались на передовой в то время, когда домохозяйства готовятся к продолжительному нахождению дома, продажи продовольственных магазинов достигли 10,8 млрд фунтов стерлингов - это больше, чем уровни, наблюдаемые обычно в период Рождества, наиболее загруженное время в обычных условиях", - отмечает Фрейзер

Рост был вызван в основном более частыми походами за покупками, а не значительным увеличением суммы покупок за каждое посещение. С 16 по 19 марта 88% британцев были в продуктовых магазинах, в среднем совершив по пять посещений. Менее чем за неделю количество походов в магазины выросло на примерно на 42 млн.

По данным исследовательской компании Nielsen, в Великобритании в период с 14 по 21 марта продажи пива, вина и крепкого алкоголя в магазинах подскочили на 67% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Кроме того, британцы в это время также активно скупали замороженные продукты. Их продажи выросли на 84%.