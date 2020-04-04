Шестой самолет ВКС РФ с военными эпидемиологами прибыл в Сербию

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Шестой самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) Воздушно-космических сил (ВКС) России прибыл в пятницу на сербский аэродром "Батайница", расположенный в 20 километрах северо-западнее Белграда, сообщает министерство обороны РФ.

"На борту Ил-76 в республику прибыли российские военные специалисты и оборудование для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий", - сказано в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

После уточнения и согласования с сербской стороной районов применения бригады военных медиков и специалистов-вирусологов Минобороны России приступят к оказанию помощи Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией, информирует ведомство.

Как сообщалось, РФ окажет помощь Сербии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, задействованы силы Минобороны РФ.

Для переброски личного состава и техники военные планируют выполнить 11 рейсов ВТА ВКС России. Самолёты Ил-76 доставляют в республику 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск РХБЗ, специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники. В пятницу вечером в Сербию отправился шестой такой самолёт. Самолёты Ил-76 ВКС России осуществляют доставку российских военных специалистов, техники и имущества на аэродром "Батайница".