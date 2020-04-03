Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
на 02.04В России 3 548+771В мире 932 605+75 118

Трамп опробовал на себе "пятиминутный" тест на коронавирус

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он из интереса сдал новый быстрый тест на наличие коронавируса COVID-19, и анализы не выявили наличие этого вируса у президента.

"Буквально я потратил одну минуту на сдачу теста. Я думаю, затем ушло 14 - 15 минут (на результаты - ИФ) - я занялся работой, я не дожидался их... они сказали: у президента отрицательный анализ на наличие COVID-19", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

"Это второй раз (со сдачей анализов - ИФ). Я полагаю, я сдал его из любопытства, посмотреть, как быстро он работает, и он намного проще. Я сдавал дважды, и второй раз был намного приятнее", - отметил он.

Ранее на этой неделе Трамп заявлял, что США намерены в ближайшее время широко применять тесты, которые всего за несколько минут могут определить наличие у человека нового коронавируса.

Данный тест был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Представитель организации подчеркнул доступность нового метода диагностики. Результат проверки становится известен от пяти до 15 минут.

США Дональд Трамп

Новости

Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн

Немецкий психолог объяснил механизм опустошения продуктовых магазинов

Немецкий психолог объяснил механизм опустошения продуктовых магазинов

Число заявок на пособие по безработице в США подскочило еще более чем на 3 млн

Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка

В украинском Днепре выкопали 600 могил для возможных жертв коронавируса

Госдеп США сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

Госдеп США сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок

США купили у России доставленное в Нью-Йорк медицинское оборудование

Пандемия коронавируса

Число жертв коронавируса в мире превысило 46 тысяч человек

Главный инфекционист США Фаучи получил угрозы в свой адрес

Главный инфекционист США Фаучи получил угрозы в свой адрес

Что случилось этой ночью: четверг, 2 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');