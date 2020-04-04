Число жертв коронавируса в мире превысило 58 тысяч

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - По состоянию на 08:00 по московскому времени субботы, в мире насчитывалось 1 094 099 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 756 человек, выздоровели около 225 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет данных, основанных на официальной статистике соответствующих стран.

В то же время, по данным американского университета Джона Хопкинса, который ведет мониторинг ситуации с инфекцией, в мире больны 1 099 389 человек, число летальных исходов - 58 901.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения - Соединенные Штаты, где зафиксировано 273 880 инфицированных и 7 087 смертных случаев, сообщила South China Morning Post.

Университет сообщил, что скончались 7 152 человека, больны - 277 953.

В Канаде подтверждено 12 437 случаев заражения и 179 умерших.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия, где зафиксировано 14 681 жертва инфекции и 119 827 больных.

В Испании зафиксировано 119 199 случаев заболевания (скончались 11 198), Германии - 91 159 (1 275), Франции - 65 202 (6 520), Великобритании - 38689 (3 611), Турции - 20 921 (425), Швейцарии - 19 606 (591), Бельгии - 16 770 (1 143), Нидерландах - 15 821 (1 490), Австрии - 11 506 (168).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом, 18 - у людей, прибывших из-за рубежа, один (провинция Хубэй) - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

С декабря от коронавируса в стране скончались 3 326 человек, зарегистрировано 81 639 случаев заболевания, из них 888 - ввезенных из-за границы.

В Иране насчитывается 53 183 больных и 3 294 скончавшихся, в Южной Корее - 10 156 инфицированных и 177 сметных случаев.

По данным издания, в мире менее 10 тыс. случаев заражения зарегистрировано почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.

Ранее ВОЗ объявила о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.