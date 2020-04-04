День траура по жертвам коронавируса начался в Китае

Жители Уханя поминают умерших от коронавируса Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в национальном дне траура в знак памяти жертв коронавируса, который проводится в субботу в Китае.

Глава государства выразил свое почтение жертвам эпидемии, их помянули по всей стране тремя минутами молчания, начиная с 10 утра по местному времени (05:00 по Москве).

По жертвам инфекции всей стране прозвучали сигналы воздушных сирен, а также сигналы автомобилей, поездов и кораблей.

День траура совпал с ежегодным праздником "Цинмин" - днем поминовения усопших, во время которого китайцы посещают могилы предков и близких, отдавая им дань уважения.

Правительство Китая в этом году настоятельно рекомендовало усилить меры контроля, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса.

С декабря от коронавируса в стране скончались 3 326 человек, зарегистрировано 81 639 случаев заболевания.