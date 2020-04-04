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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:13Заразились
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В ВОЗ заявили о тяжелых случаях заболевания COVID-19 даже среди молодых и здоровых

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения фиксирует случаи тяжелого течения заболевания среди молодых и здоровых людей, заразившихся COVID-19, сообщила представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

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"В настоящее время мы наблюдаем прирост заболевших более молодого возраста и отмечаем, что симптоматика и течение болезни для них достаточно серьезная. В частности, мы знаем, что среди заболевших есть люди с потенциально хорошим здоровьем, например, спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни", - сказала Харрис в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус" на "России 1" (ВГТРК).

Она отметила, что "вирус не мутировал, но его распространение стало настолько широким, что уязвим стал каждый".

По словам Харрис, первым явным симптомом коронавирусной инфекции является повышенная температура, который встречается у 9 из 10 заболевших. "Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом - это лихорадка и температура свыше 38 градусов, которая наблюдается более чем у 90% заболевших", - заявила представитель ВОЗ.

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ВОЗ COVID-19

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