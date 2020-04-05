Трамп посоветовал американцам готовиться к самой трудной коронавирусной неделе

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предупредил граждан, что предстоящая неделя станет для страны самой тяжелой в плане развития ситуации с коронавирусом.

"Би-би-си" приводит слова американского лидера, который в ходе своего традиционного брифинга заявил, что в ближайшие дни страну ждет большое количество новых смертей.

Он также заверил штаты, где самое тяжелое положение с COVID-19, что власти предоставят им медицинское оборудование и направят военных на помощь.

Однако, несмотря на пессимистичные прогнозы, Трамп предложил ослабить режим самоизоляции к Пасхе.

"Мы должны снова открыть нашу страну. Мы не хотим это делать на протяжении месяцев, месяцев и месяцев", - сказал он.

Американский лидер также выступил против инициативы обязательного ношения масок всеми гражданами.

По данным на 4 апреля, в США было зафиксировано почти 8,5 тыс. смертей от COVID-19, большинство из них в штате Нью-Йорк. В этом штате более 113 тыс. заболевших - как во всей Италии, которая является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран.

Всего, по оценкам счетчика South China Morning Post, в США почти 309 тыс. заболевших на этот момент. Больше всех в мире.