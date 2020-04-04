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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
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Две трети пациентов с коронавирусом в штате Нью-Йорк выписаны из больниц

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Две трети пациентов с коронавирусом выписаны из больниц штата Нью-Йорк, сообщил губернатор Эндрю Куомо в субботу журналистам.

По его данным, на настоящий момент в штате Нью-Йорк известно о 113 704 случаях заражения COVID-19 и 3 565 летальных исходах. При этом, за сутки количество заболевших возросло почти на 11 тысяч человек, что является максимальным показателем с начала эпидемии.

Куомо сообщил, что в больницах сейчас находятся почти 16 тысяч человек, в отделениях интенсивной терапии - чуть больше четырех тысяч. "Судя по цифрам, мы еще не достигли пика заболеваемости. Но мы к нему приближаемся. Цифры в городе Нью-Йорк падают, а число положительных случаев на Лонг-Айленде тем временем растет", - заявил губернатор.

Согласно данным, озвученным Куомо, в США на настоящий момент зафиксировано более 287 тысяч случаев заражения и более 7,7 тыс. летальных исходов.

США

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