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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
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В США подтверждено более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 300 тысяч, более 8 тысяч человек стали жертвами заболевания, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Пандемия коронавируса

По последним данным, в Соединенных Штатах зафиксировано 300 915 случаев заражения и 8 162 летальных исхода. 14 459 человек выздоровели.

Штат Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь самые высокие показатели по количеству заболевших (почти 114 тысяч) и умерших (3,5 тысячи). В городе Нью-Йорк скончались почти 2 тысячи человек.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк губернатор Эндрю Куомо сообщил, что две трети пациентов с коронавирусом в штате выписаны из больниц. Также он отмечал, что за прошедшие сутки количество заболевших возросло почти на 11 тысяч человек - это максимальный показатель с начала эпидемии.

По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, более 2 тысяч россиян, находящихся в США, изъявили желание вернуться в РФ.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания.
США Нью-Йорк

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