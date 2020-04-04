В США подтверждено более 300 тысяч случаев заражения коронавирусом

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США превысило 300 тысяч, более 8 тысяч человек стали жертвами заболевания, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По последним данным, в Соединенных Штатах зафиксировано 300 915 случаев заражения и 8 162 летальных исхода. 14 459 человек выздоровели.

Штат Нью-Йорк является эпицентром эпидемии коронавируса в США, здесь самые высокие показатели по количеству заболевших (почти 114 тысяч) и умерших (3,5 тысячи). В городе Нью-Йорк скончались почти 2 тысячи человек.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк губернатор Эндрю Куомо сообщил, что две трети пациентов с коронавирусом в штате выписаны из больниц. Также он отмечал, что за прошедшие сутки количество заболевших возросло почти на 11 тысяч человек - это максимальный показатель с начала эпидемии.

По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, более 2 тысяч россиян, находящихся в США, изъявили желание вернуться в РФ.