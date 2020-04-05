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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
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В штате Нью-Йорк за сутки умерли почти 600 человек с коронавирусом

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Почти 600 человек умерли за сутки от коронавируса в штате Нью-Йорк, сообщил журналистам губернатор Эндрю Куомо.

Всего в штате от COVID-19 погибли 4 159 человек.

По его словам, на настоящий момент у 122 тыс. 031 человека обнаружен COVID-19, более 17 тыс. госпитализированы.

Куомо отметил, что 74% от общего числа пациентов, ранее поступивших в больницы с коронавирусом, были выписаны.

Всего в США на данный момент, как заявил Куомо, зафиксировано почти 319 тыс. случаев и более 9 тыс. летальных исходов. Большая часть приходится на штат Нью-Йорк.

США Нью-Йорк

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